Социальный психолог рассказал о росте числа сектантов в России

Психолог Вершинин: в России численность сектантов превышает 1,5 млн человек
Shutterstock

Число людей, состоящих в религиозных и псевдорелигиозных сообществах в России, оценивается от полумиллиона до нескольких миллионов человек. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» социальный психолог Михаил Вершинин.

Он уверен, что число верующих в различные культы составляет как минимум 1,5 млн человек. Эксперт отметил, что точное количество сектантов определить сложно из-за отсутствия официальной статистики. Разнообразие культов и различия между их идеологиями делают подсчет практически невозможным. В качестве примера Вершинин привел движение анастасийцев, основанное по мотивам книг Владимира Мегре, где действует более 145 поселений с разной идеологией.

По его словам, исследование структуры сайентологов в России показало, что по числу участников и филиалов они не уступают европейским структурам, и в стране насчитывается более 100 тысяч последователей этого культа.

Вершинин также отметил рост числа так называемых инфоцыган и инфлюэнсеров, чьи методы воздействия на аудиторию он сравнил с контролем лидера над паствой. Психолог подчеркнул, что они могут оказывать негативное влияние на психическое и материальное состояние людей, доводя их до тяжелых последствий, включая самоубийство, и признал их опасность сопоставимой с деструктивными культами.

Специалист добавил, что вступить в секту может любой человек, однако наиболее уязвимы те, кто недавно пережил потерю близких или столкнулся с сильным стрессом. Кроме того, по мнению Вершинина, легче подвергаются вербовке люди с негуманитарным образованием, поскольку их мировоззрение более гибкое.

Ранее бывшая участница «Ашрам Шамбалы» (организация, запрещенная в РФ) рассказала о жизни в секте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
