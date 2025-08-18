На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Организатора БДСМ-вечеринок из Екатеринбурга наказали за оскорбление чувств верующих

В Екатеринбурге вынесли приговор организатору БДСМ-вечеринок
stasslovikovsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Организатора БДСМ-вечеринок из Екатеринбурга Станислава Словиковского наказали за оскорбление чувств верующих. Об этом стало известно Ura.ru.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало фото, которое Словиковский опубликовал в закрытом Тelegram-канале с анонсами вечеринок. На нем была запечатлена полуголая девушка в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте». В ночь на 25 мая 2024 года организатора мероприятия задержали на загородной базе в Белоярском и отпустили домой после обыска и других оперативных мероприятий.

«Фото набирали максимум 900 просмотров, так как находились в закрытом канале, однако после возбуждения уголовного дела они растиражировались в СМИ. У меня намерения их распространять не было. Я сам христианин и собираю коллекцию Библии. Идея осквернять священные символы кажется мне абсурдной», — говорил Словиковский.

В итоге его признали виновным по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. Прокурор просил суд назначить фигуранту 220 часов обязательных работ, но организатора приговорили к 200 часам. Свою вину он так и не признал.

Ранее на клуб любителей манги составили новые протоколы за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

