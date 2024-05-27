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В Екатеринбурге завели уголовное дело на организатора БДСМ-вечеринок

РИА: на организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Словиковского завели дело

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Shutterstock

В Екатеринбурге завели уголовное дело на организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Мужчина проходит по статье об оскорблении чувств верующих после того, как в соцсетях появились фото с анонсов вечеринок, где запечатлена полуголая девушка в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте».

Словиковского задержали в ночь на 25 мая на одной из вечеринок под Екатеринбургом, которую он же и организовывал. Источник отметил, что на мероприятие пришли порядка 60-80 человек.

До этого в Свердловской области БДСМ-вечеринка на загородной базе отдыха закончилась визитом правоохранителей. Закрытая вечеринка на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища закончилась визитом полицейских в масках. По словам участников вечеринки, у всех гостей мероприятия собрали персональные данные и отпустили. Организаторов опрашивают.

Ранее в Подмосковье полиция задержала организаторов БДСМ-фестиваля.

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