В Британии молодую надзирательницу обвинили в многочисленных романах с заключенными

DM: в Британии тюремная надзирательница попалась на романах с заключенными
Женщина-надзиратель в Великобритании может сама отправиться в тюрьму из-за неподобающих отношений с заключенными, в том числе с одним из осужденных за жестокую массовую драку. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, 27-летняя Шарлотта Уинстанли работала в тюрьме HMP Lindholme неподалеку от Донкастера, где вступила в отношения с заключенными и тайно передавала им запрещенные предметы.

В Донкастерском магистратском суде Уинстанли уже признала себя виновной в должностном проступке на госслужбе, который она совершила в период с 1 августа по 17 ноября 2022 года. Также она призналась в сговоре с одним из заключенных для проноса SD-карт мобильных телефонов в тюрьму в октябре 2022 года. Речь идет о 29-летнем Джабари Блэр, осужденным в 2014 году на 12 лет за участие в массовой драке в Брадфорде.

Помимо этого, Уинстанли признала вину за пронос мобильного телефона в HMP Lindholme и фотографирование внутри тюрьмы HMP Ranby в апреле 2023 года. Дело передано в Шеффилдский коронный суд.

Джабари Блэр сейчас отбывает наказание в HMP Lowdham Grange недалеко от Ноттингема, он тоже предстал перед судом, но не признал себя виновным в незаконном владении iPhone и USB-накопителем, а также в сговоре с Уинстанли для передачи SD-карт в тюрьму.

Ранее в Англии другую тюремную надзирательницу обвинили в романах с двумя заключенными одновременно.

