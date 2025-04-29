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В Англии тюремная надзирательница обвиняется в романах с двумя заключенными одновременно

В Британии надзирательница предстанет перед судом за отношения с заключенными
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В Англии 23-летняя надзирательница обвиняется в романах с двумя заключенными одновременно, пишет Metro.

По данным следствия, Изабель Дейл Дейл поддерживала сексуальные отношения с двумя заключенными — 33-летним Шахидом Шарифом и 28-летним Коннором Мани — в исправительном учреждении Суэйлсайд на острове Шеппи в графстве Кент.

Кроме того, ей также было предъявлено обвинение в сговоре с третьими лицами с целью проноса запрещенных веществ в тюрьму. Дейл предстала перед Вестминстерским магистратским судом, где ей были зачитаны два эпизода неправомерного поведения на государственной службе. В документах суда говорится, что она якобы «умышленно и без всякой причины вступила в неподобающие сексуальные отношения с осужденными, что можно приравнять к злоупотреблению общественным доверием».

Окружной судья Адриан Тернер заявил, что вопросы будут рассмотрены в рамках более серьезного судебного разбирательства в Королевском суде Внутреннего Лондона, назначенного на 23 мая. Дейл была отпущена под залог до начала основного процесса.

Ранее заключенный сбежал от надзирателей во время экскурсии в музей.

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