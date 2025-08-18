На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Узбекистане запретили Comedy Club

SHOT: в Узбекистане запретили Comedy Club из-за несоответствия нормам этикета
true
true
true
close
Артем Геодакян/ТАСС

В Узбекистане запретили Comedy Club из-за «несоответствия нормам этикета». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как стало известно журналистам, минкульт страны отправляет организаторам запреты и рекомендации к выступлениям приезжих артистов. По данным организаторов, запреты начались еще два года назад.

«Тогда в Ташкенте планировалось шоу «Музыкальный Comedy Club», но якобы по техническим причинам его перенесли. Новую дату не назначили до сих пор. На самом деле, по словам оргов, министерство культуры отправило официальное письмо, в котором заявило, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности», — говорится в посте.

Канал пишет, что программу артистов в Узбекистане тщательно отсматривают и при необходимости корректируют, чтобы она соответствовала «моральным нормам страны». По информации SHOT, представители властей просили убрать некоторые шутки из стендапа Алексея Щербакова, а концерт рэпера T-Fest и вовсе отменили.

То же самое коснулось выступлений других популярных в РФ артистов: Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной и Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Организаторы рассказали каналу, что в связи с запретами теряют большую часть выручки.

Ранее бывший участник Comedy Club призвал не разделять кинематограф и КВН.

