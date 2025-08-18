В Узбекистане запретили Comedy Club из-за «несоответствия нормам этикета». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как стало известно журналистам, минкульт страны отправляет организаторам запреты и рекомендации к выступлениям приезжих артистов. По данным организаторов, запреты начались еще два года назад.

«Тогда в Ташкенте планировалось шоу «Музыкальный Comedy Club», но якобы по техническим причинам его перенесли. Новую дату не назначили до сих пор. На самом деле, по словам оргов, министерство культуры отправило официальное письмо, в котором заявило, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности», — говорится в посте.

Канал пишет, что программу артистов в Узбекистане тщательно отсматривают и при необходимости корректируют, чтобы она соответствовала «моральным нормам страны». По информации SHOT, представители властей просили убрать некоторые шутки из стендапа Алексея Щербакова, а концерт рэпера T-Fest и вовсе отменили.

То же самое коснулось выступлений других популярных в РФ артистов: Григория Лепса, Ирины Дубцовой, Дианы Арбениной и Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Организаторы рассказали каналу, что в связи с запретами теряют большую часть выручки.

