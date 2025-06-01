На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Бывший участник Comedy Club призвал не разделять кинематограф и КВН

Актер Гавриил Гордеев назвал КВН школой для креативных людей
close
ОККО

Комик и актер Гавриил Гордеев в беседе с ТАСС назвал КВН школой для многих людей.

Гордеев заявил, что КВН может стать первым шагом для сценаристов, актеров и режиссеров. Он считает, что не стоит разделять кинематограф и КВН.

«Очень много комедийных авторов и режиссеров — выходцы из КВН, очень много комедийных актеров начинали играть в КВН. Поэтому мы не отделяем КВН от кинематографа, он непосредственно там есть. Мы все оттуда», — отметил артист.

Гавриил Гордеев начал свою карьеру в театре-студии «КОД» под руководством М. А. Оленевой. В студенческие годы он был участником команды КВН «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Артист получил наибольшую известность в 2006 году, когда стал резидентом шоу Comedy Club. Изначально он часто выступал с Александром Реввой, а в последующем работал в паре с Олегом Верещагиным.

Гордеев является президентом фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». В 2025 году мероприятие проходит с 30 мая по 1 июня. На нем проведут мастер-классы, лекции и фан-встречи с актерами кино.

Ранее рэпер Macan подрался с фанатом после концерта в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами