Бывший участник Comedy Club призвал не разделять кинематограф и КВН

Комик и актер Гавриил Гордеев в беседе с ТАСС назвал КВН школой для многих людей.

Гордеев заявил, что КВН может стать первым шагом для сценаристов, актеров и режиссеров. Он считает, что не стоит разделять кинематограф и КВН.

«Очень много комедийных авторов и режиссеров — выходцы из КВН, очень много комедийных актеров начинали играть в КВН. Поэтому мы не отделяем КВН от кинематографа, он непосредственно там есть. Мы все оттуда», — отметил артист.

Гавриил Гордеев начал свою карьеру в театре-студии «КОД» под руководством М. А. Оленевой. В студенческие годы он был участником команды КВН «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Артист получил наибольшую известность в 2006 году, когда стал резидентом шоу Comedy Club. Изначально он часто выступал с Александром Реввой, а в последующем работал в паре с Олегом Верещагиным.

Гордеев является президентом фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». В 2025 году мероприятие проходит с 30 мая по 1 июня. На нем проведут мастер-классы, лекции и фан-встречи с актерами кино.

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