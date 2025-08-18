На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курсант военного вуза из Петербурга вместе с приятелями ограбил незнакомца в Выборге

Курсант петербургского военного вуза избил и ограбил мужчину в Выборге
Depositphotos

Курсанта военного вуза задержали за вооруженный разбой в Выборге, сообщает «Конкретно.ру».

Ночью 17 августа в полицию города обратился 35-летний житель Северодвинска. По данным Telegram-канала, мужчина является работником военного судостроительного завода и приехал в Выборг в командировку. Он рассказал правоохранителям, что стал жертвой ограбления, когда вместе с коллегой стоял у ночного клуба.

Мужчин окружила компания молодых людей, которые якобы решили, что они похожи на наркоманов, и избили их, а затем один из нападавших заставил незнакомца перевести ему 6500 рублей по номеру телефона. Потерпевший утверждает, что у злоумышленника был при себе пистолет, однако его коллега сказал потом, что пистолета не видел.

Грабителя быстро нашли и задержали. Им оказался 23-летний курсант петербургского военного вуза, который привлекался к ответственности за кражу, еще будучи подростком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Им будет заниматься военная полиция.

Ранее в Тюмени мужчина избил 98-летнюю пенсионерку ради 29 тыс. рублей.

