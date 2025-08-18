На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка

МВД: для вызова на допрос нужно не только позвонить, но и направить повестку
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов для вызова на допрос должны не только позвонить, но и направить повестку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор», — говорится в материалах ведомства.

В МВД пояснили, что вызов на допрос только по телефону может поступить со стороны мошенников, представившихся сотрудниками полиции. В ведомстве отметили, что россияне могут обратиться в дежурную часть, чтобы убедиться, реальный ли полицейский звонил или нет.

16 августа в УБК МВД России сообщили, что мошенники научились менять контакты в смартфонах с помощью .vcf-файлов. В ведомстве пояснили, что аферисты рассылают сообщения в мессенджерах, маскируя их под уведомления от банков, служб доставки, государственных структур или знакомых. В таких сообщениях содержится ссылка на файл в формате .vcf, который используется как электронная визитная карточка.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме.

