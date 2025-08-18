Напавшим на «Крокус» приказали пожарить шашлыки для конспирации

Куратор исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» для конспирации попросил их пожарить шашлык в лесополосе до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Двадцать первого марта 2024 года Сайфулло дал ему (Шамсидину Фаридуни. — «Газета.Ru») указание ехать к (Далерджону. — «Газета.Ru») Мирзоеву, а затем проследовать в место, где они будут забирать оружие. Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда (Шахромжона. — «Газета.Ru») Гадоева», — говорится в материалах.

До этого исполнители теракта в «Крокусе» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что трое исполнителей теракта в «Крокусе» приняли наркотик перед атакой.