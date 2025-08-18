Напавший на «Крокус» террорист приобрел билет на концерт у известной перекупщицы

Один из участников террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске приобрел билет в VIP-партер на выступление группы «Пикник» у известной среди футбольных болельщиков перекупщицы Изольды Кукушкиной. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

На допросе Кукушкина рассказала, что в день концерта она за 7 тыс. рублей продала билет в VIP-партер на второй ряд невысокому молодому человеку азиатской внешности. Мужчина не стал переводить деньги через мобильное приложение, а снял наличные в банкомате.

По словам женщины, после того, как в интернете были опубликованы кадры задержания террористов, она поняла, что купивший у нее билет мужчина был одним из них.

Кукушкина уже более 30 лет продает билеты на футбольные и хоккейные матчи и хорошо известна среди болельщиков.

18 августа стало известно, что соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов прятался от правоохранительных органов в мечети в Дагестане.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения.

Ранее стало известно, что один из террористов стрелял в людей в «Крокусе» с улыбкой на лице.