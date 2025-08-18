Женщина на Камчатке незаконно получала бюджетные выплаты на детей

На Камчатке возбуждено уголовное дело против женщины, которая незаконно получала бюджетные выплаты. Об этом сообщает Следственное управление Следкома РФ по Камчатскому краю.

По данным следствия, лишенная и ограниченная судом в родительских правах 36-летняя женщина скрыла эти факты и продолжала в течение девяти месяцев получать ежемесячное пособие в рамках национального проекта «Демография», которым распорядилась по своему усмотрению. В результате ее действий федеральный бюджет понес ущерб на сумму свыше 490 тыс. рублей.

Следствие возбудило уголовное дело за хищение бюджетных денежных средств в крупном размере. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

25 февраля стало известно, что многодетная россиянка почти год получала пособия на детей, которые были в детском доме.

Ранее россиянка сдала сына-инвалида в интернат и продолжила получать пособие по уходу.