На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина на Камчатке незаконно получала бюджетные выплаты на детей

СК: жительница Камчатки похитила 490 тыс. рублей бюджетных средств на детей
true
true
true
close
Нетисов Ростислав/РИА Новости

На Камчатке возбуждено уголовное дело против женщины, которая незаконно получала бюджетные выплаты. Об этом сообщает Следственное управление Следкома РФ по Камчатскому краю.

По данным следствия, лишенная и ограниченная судом в родительских правах 36-летняя женщина скрыла эти факты и продолжала в течение девяти месяцев получать ежемесячное пособие в рамках национального проекта «Демография», которым распорядилась по своему усмотрению. В результате ее действий федеральный бюджет понес ущерб на сумму свыше 490 тыс. рублей.

Следствие возбудило уголовное дело за хищение бюджетных денежных средств в крупном размере. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

25 февраля стало известно, что многодетная россиянка почти год получала пособия на детей, которые были в детском доме.

Ранее россиянка сдала сына-инвалида в интернат и продолжила получать пособие по уходу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами