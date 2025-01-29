Россиянка сдала сына-инвалида в интернат и продолжила получать пособие по уходу за ним

В Кургане мать сдала сына-инвалида в интернат и получала соцвыплаты еще пять лет

В Кургане многодетную мать осудили за мошенничество при получении социальной выплаты на уход за ребенком-инвалидом. Об этом сообщает Ura.ru. По данным источников агентства, она незаконно получила более 600 тысяч рублей.

В 2013 году женщина обратилась в соцслужбу, чтобы оформить пособие по уходу за своим сыном-инвалидом, но через четыре года решила отправить его в шадринский интернат. Зная о том, что по закону она должна в течение пяти дней предупредить соцработников об изменениях, не сделала этого и продолжала получать пособие на содержание ребенка еще более пяти лет.

Известно, что полученные деньги женщина тратила на других своих детей. Когда обман вскрылся, против нее возбудили дело о мошенничестве. Подсудимой дали два года лишения свободы условно и обязали возместить государству ущерб в размере 631 350 рублей. Она уже начала выплачивать эту сумму.

Ранее в Мытищах задержали многодетную мать за мошенничество при получении квартиры.