В Госдуме опровергли данные о новых запретах для дачников с 1 сентября

Депутат Оглоблина: поправки в закон о садоводстве носят уточняющий характер
Shutterstock

Поправки в закон о садоводстве, которые вступят в силу с 1 сентября, носят уточняющий характер и не содержат новых запретов. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«Изменения, вступающие 1 сентября 2025 года, носят уточняющий характер и направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов», — сказала депутат.

Таким образом Оглоблина прокомментировала публикации, согласно которым с сентября дачникам нельзя будет зарабатывать на своих участках, организуя на них, в том числе, хостелы, автосервисы и так далее. По словам зампреда комитета, подобная предпринимательская деятельность была запрещена с 1 января 2019 года.

Накануне зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Так, одной из причин может стать отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки.

Ранее врач рассказала, какие болезни угрожают дачникам.

