На Камчатке четверых иностранцев обвинили в похищении земляка

На Камчатке четверо иностранцев похитили своего соотечественника
Виталий Белоусов/РИА Новости

На Камчатке четверо иностранных граждан похитили своего соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Петропавловска-Камчатского.

По имеющимся у следствия данным, вечером 13 августа иностранцы, применив насилие и угрозы, захватили своего земляка, затолкнули его в автомобиль, после чего отвезли на квартиру в многоквартирном доме, где незаконно удерживали до утра. Потерпевшему удалось бежать, злоумышленники были арестованы.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления и вероятность того, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться или угрожать потерпевшему, суд удовлетворил ходатайство следователя и поместил всех четверых под стражу на два месяца.

15 августа сообщалось, что в Москве перед судом предстанут двое мигрантов, которых обвиняют в похищении человека.

В этот же день стало известно, что в Петербурге похитили мигранта. После смены на работе он отправился в магазин, но в какой-то момент его похитили. Неизвестные вымогали деньги у его семьи, позже нанесли несколько ударов ножом и бросили в лесу.

Ранее в Костроме четверо мужчин похитили бизнесмена ради земельного участка.

