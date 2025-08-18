На Камчатке четверых иностранцев обвинили в похищении земляка

На Камчатке четверо иностранных граждан похитили своего соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Петропавловска-Камчатского.

По имеющимся у следствия данным, вечером 13 августа иностранцы, применив насилие и угрозы, захватили своего земляка, затолкнули его в автомобиль, после чего отвезли на квартиру в многоквартирном доме, где незаконно удерживали до утра. Потерпевшему удалось бежать, злоумышленники были арестованы.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления и вероятность того, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться или угрожать потерпевшему, суд удовлетворил ходатайство следователя и поместил всех четверых под стражу на два месяца.

