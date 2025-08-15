На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве мигранты похитили человека и вымогали у него деньги

В Москве будут судить обвиняемых в похищении человека мигрантов
Shutterstock

В Москве перед судом предстанут два иностранца, которых обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

По версии следствия они сказали пострадавшему, что хотели бы приобрести у него компьютер. На улице Бутлерова во время встречи мужчину затолкали в машину и повезли в направлении Московской области. Там иностранцы требовали у пленника 12 тысяч рублей.

«Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел злоумышленникам денежные средства, после чего его отпустили», – сообщается в публикации.

После произошедшего фигурантов задержали в кратчайшие сроки. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и разбое. Фигурантам уже предъявили обвинение.

До этого в Петербурге похитили мигранта. После смены на работе, он отправился в магазин, но в какой-то момент его похитили. Неизвестные вымогали деньги у его семьи, позже нанесли несколько ударов ножом и бросили в лесу.

Ранее недовольный заказом клиент вместе с друзьями похитил мастера, избил и затолкал в подвал.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
