В Москве мигранты похитили человека и вымогали у него деньги

В Москве перед судом предстанут два иностранца, которых обвиняют в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.
По версии следствия они сказали пострадавшему, что хотели бы приобрести у него компьютер. На улице Бутлерова во время встречи мужчину затолкали в машину и повезли в направлении Московской области. Там иностранцы требовали у пленника 12 тысяч рублей.
«Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел злоумышленникам денежные средства, после чего его отпустили», – сообщается в публикации.
После произошедшего фигурантов задержали в кратчайшие сроки. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и разбое. Фигурантам уже предъявили обвинение.
До этого в Петербурге похитили мигранта. После смены на работе, он отправился в магазин, но в какой-то момент его похитили. Неизвестные вымогали деньги у его семьи, позже нанесли несколько ударов ножом и бросили в лесу.
Ранее недовольный заказом клиент вместе с друзьями похитил мастера, избил и затолкал в подвал.