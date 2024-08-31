Россиянам рассказали, как часто можно есть яйца

Яйца — это, пожалуй, самый частый продукт, который всегда найдется в холодильнике у каждого россиянина. О том, сколько раз в день можно есть яйца и могут ли быть последствия от их частого употребления, «Газете.Ru» рассказала дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова.

По ее словам, яйцо обладает уникальным составом: в составе девять незаменимых аминокислот, лютеин и зеаксантин, холин и витамин D. Это один из самых доступных эталонных источников белка, который можно найти в любом магазине. Более того, яйца можно хранить в холодильнике до 5 недель — они не портятся так быстро.

«Продукт вызывает множество споров и разногласий, в особенности из-за высокого содержания холестерина, который ассоциируется с повышенным риском сердечных заболеваний. Однако желтки содержат оптимальную суточную норму холестерина – около 250-300 мг на 100 г продукта. Это именно столько, сколько рекомендовано потреблять с пищей в день», — объяснила она.

Исследования показывают, что холестерин, который поступает из продуктов, оказывает минимальное воздействие на изменение уровня «плохого холестерина». Это объясняется тем, что организм естественным образом «приспосабливается» к изменению уровня холестерина в крови. То есть, когда с пищей вдруг поступает больше холестерина (например, из яиц), тело реагирует на это, регулируя выработку собственного холестерина и поддерживая баланс.

«Здоровому человеку рекомендуется съедать по яйцу через день — этого будет достаточно. С вниманием к употреблению яиц важно отнестись тем, у кого есть определенные изменения уровнем холестерина в крови. В этом случае, лучше употреблять в пищу только белок и/или делать из «белой» части яйца омлет. Заменить яйца в выпечке можно яблочным или банановым пюре», — отметила нутрициолог.

Ключом к получению необходимого количества микронутриентов, витаминов и минералов из пищи является разнообразный рацион.

«Не стоит складывать все яйца в одну корзину. Питайтесь разнообразно — можно добавить ярких овощей, фруктов, зерновых (ешьте каши и хлеб, они содержат полезные витамины), рыбу — она богата омега-3. Это поможет поддерживать оптимальный уровень энергии, хорошее расположение духа и настроение, работу иммунной системы и минимизировать риск развития хронических заболеваний», — резюмировала Попкова.

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