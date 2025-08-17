На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка обворовала заснувшего на улице 18-летнего юношу

Под Калининградом женщина украла телефон у заснувшего на улице незнакомца
Depositphotos

Пенсионерка из Калининградской области обчистила карманы уснувшего на улице юноши. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 18-летний житель Черняховска, который заявил о пропаже смартфона и оценил ущерб в 55 тыс. рублей. Молодой человек уточнил, что гаджет находился в кармане его жилета, и исчез после того, как он заснул на остановке общественного транспорта.

Личность подозреваемой быстро установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ею оказалась 59-летняя местная жительница. Она увидела спящего на скамейке молодого человека и, убедившись, что он спит достаточно крепко, обыскала карманы и украла его телефон.

Гаджет уже вернули законному владельцу, а в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Пока женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее неизвестные прикинулись полицейскими и ограбили молодых людей в Санкт-Петербурге.

