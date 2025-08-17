На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пилот после расставания со стюардессой обвинил ее в попытке взорвать самолет

Пилот из США обвинил свою бывшую девушку в попытке взорвать самолет ради мести
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

Пилот Frontier Airlines обвинил свою бывшую девушку в попытке взорвать один из самолетов авиакомпании, чтобы помешать ей явиться в суд по делу о домашнем насилии. Об этом пишет PYOK.

Пилот авиакомпании Frontier Airlines, 25-летний Эндрю Бреннеман, начал встречаться с бортпроводницей в ноябре 2024 года, но уже через пять месяцев девушка разорвала отношения, обвинив его в физическом насилии. По ее словам, он однажды повалил ее на землю, схватил за шею, поцарапал и оставил синяки. Кроме того, пострадавшая обвинила его в отправке ей вредоносных сообщений.

9 мая девушке надо было явиться в суд в штате Кентукки, где родился Бреннеман, чтобы получить экстренный охранный ордер против него. Однако за день до этого мужчина сообщил о якобы планируемом взрыве в самолете, на котором она должна была лететь. В сообщении его бывшая девушка упоминалась как «предполагаемый террорист».

Правоохранители сняли пассажирку с рейса, но быстро убедились в ее невиновности. Ей разрешили лететь на другом рейсе, чтобы прийти на слушание. По словам стюардессы, она считает, что Бреннеман придумал эту историю, надеясь задержать ее и помешать явиться в суд.

4 июля Эндрю Бреннеман был арестован по месту жительства. Ему предъявили обвинения в домашнем насилии и преследовании с помощью средств связи. Его бывшая девушка уволилась из авиакомпании в том же месяце.

Ранее россиянин попытался похитить разорвавшую с ним отношения девушку.

