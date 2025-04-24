«Заталкивал в авто»: россиянин пытался похитить разорвавшую с ним отношения девушку

В Астраханской области неоднократно судимого местного жителя задержали за попытку похищения девушки, которая заявила ему о расставании. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В ночь с 21 на 22 февраля мужчина приехал в поселок Мирный Наримановского района и попытался силой заставить девушку сесть к нему в машину и увезти, но ему помешали ее родственники.

По словам потерпевшей, как только она рассталась с партнером, с его стороны начали поступать угрозы в ее адрес и адрес ее родственников.

«Я его везде заблокировала. Он приехал со своими друзьями. Была уже ночь, мы легли все спать. Сначала он меня просто звал. У меня дома был маленький ребенок. Чтобы он не испугался, я вышла к нему во двор. И сразу сказала, что дальше крыльца никуда не пойду. Говорила все то же самое, что и по телефону: что отношения закончились. Сначала он извинялся. Потом сорвался, схватил меня и потащил к машине», — рассказала девушка.

Пока злоумышленник заталкивал девушку в машину, его друзья пытались не дать бабушке девушки подойти к ней. Девушка не дала закрыть дверь машины, удерживая ее ногами. В этот момент на место ЧП подоспели другие родственники и помешали увезти потерпевшую. С места преступления мужчина скрылся, но был в последствии задержан.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» и «Похищение человека» УК РФ. Фигурант арестован.

Ранее женщина инсценировала похищение, чтобы оклеветать мэра города и его сына.