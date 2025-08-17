На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Стерлитамаке к приезду губернатора поставили новые мусорные баки, а затем вернули старые

Жительница Стерлитамака пожаловалась на манипуляции властей с мусорными баками
Власти Стерлитамака установили новые мусорные баки к приезду в город губернатора, а после его отъезда вернули старые. Об этом сообщает «Честный Репортаж».

Замену новых контейнеров на старые сняла на камеру жительница одного из домов на Черноморской улице. По ее словам, новые баки простояли во дворе всего «два или три дня».

«Приезжал Хабиров на выходные. Привозили для его встречи новые мусорные баки, где он проезжал. Сейчас возвращают старые баки...Представляете, до какого маразма доходит?! То есть начальство проехалось, а теперь — можно вернуть все старье,» — возмутилась местная жительница.

В городской администрации отреагировали на опубликованное ею видео, заявив, что такая «нелепая» ситуация произошла, так как новые мусорные баки были установлены в этом месте по ошибке.

Ранее российские чиновники заставили 76-летнюю пенсионерку демонтировать унитаз в ее квартире.

