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Россиянин напал на пожилого отца и жестоко избил, перепутав его с вором

В Челябинске сын расправился с родным отцом, которого перепутал с вором
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РИА Новости

Житель Челябинска расправился с собственным отцом, которого перепутал с вором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в феврале этого года. 48-летний обвиняемый заявил, что отправился спать, думая, что его 78-летний отец покинул квартиру. Посреди ночи он проснулся из-за шума, увидел незнакомого мужчину и решил, что тот является преступником. Хозяин повалил незнакомца на пол, избил его, а затем обратился к соседке, чтобы последняя вызвала полицию и скорую помощь.

В пресс-службе СКР назвали другую версию событий. По данным следствия, 8 февраля челябинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на отца и нанес не менее 39 ударов руками и ногами по голове и туловищу. Пенсионер упал и ударился о пол, в результате он получил не менее 27 переломов ребер и многочисленные раны головы. Уже через два часа после госпитализации у мужчины остановилось сердце.

Ранее крымчанин выпил и жестоко избил 86-летнего отца из-за замечания о его образе жизни.

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