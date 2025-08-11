В Москве иностранец приставал к четырехлетнему ребенку на заправке

В Москве задержан иностранец, пристававший к ребенку на АЗС

В Москве сотрудники полиции задержали иностранного гражданина по подозрению в домогательствах в отношении малолетнего. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

По данным следствия, инцидент произошел 7 августа на территории автозаправки. Мужчина приставал к четырехлетнему ребенку, подозреваемого в домогательствах задержали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого в Петербурге мужчина получил 17,5 лет колонии за развращение детей. 28-летний обвиняемый в октябре 2023 года приставал к детям в своем гараже. Злоумышленник совершал развратные действия, показывал несовершеннолетним порнографические фотографии и предлагал им вступить в интимную связь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Архангельске мигрант приставал к девочке на берегу реки.