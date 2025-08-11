На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве иностранец приставал к четырехлетнему ребенку на заправке

В Москве задержан иностранец, пристававший к ребенку на АЗС
true
true
true
close
Telegram-канал Столичный СК

В Москве сотрудники полиции задержали иностранного гражданина по подозрению в домогательствах в отношении малолетнего. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

По данным следствия, инцидент произошел 7 августа на территории автозаправки. Мужчина приставал к четырехлетнему ребенку, подозреваемого в домогательствах задержали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого в Петербурге мужчина получил 17,5 лет колонии за развращение детей. 28-летний обвиняемый в октябре 2023 года приставал к детям в своем гараже. Злоумышленник совершал развратные действия, показывал несовершеннолетним порнографические фотографии и предлагал им вступить в интимную связь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Архангельске мигрант приставал к девочке на берегу реки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами