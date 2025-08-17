В Бурятии мужчина открыл стрельбу в магазине

В Улан-Удэ задержан местный житель, который открыл стрельбу из пневматического пистолета в магазине. Об этом сообщает УМВД по республике Бурятия.

Инцидент произошел в торговой точке в Железнодорожном районе города. Двое покупателей устроили словесную перепалку, которая быстро переросла в потасовку. В ходе конфликта один из его участников выхватил пневматический пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Стрелявшего удалось задержать, им оказался 42-летний местный житель, у него изъят пневматический пистолет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Омске задержали приезжего, который угрожал кассиру магазина разбитой бутылкой и порезал женщине руку. В торговый зал вошел нетрезвый покупатель, разбил стоявшую на витрине бутылку пива и начал угрожать осколком кассиру. На помощь коллеге бросилась старший продавец, на место был и сотрудники ЧОПа. Злоумышленника удалось задержать, он успел порезать руку кассиру. Известно, что он приехал в Омск, чтобы сходить к врачу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Кирове пьяный мужчина ночью разгромил детский сад и сбежал.