В МВД рассказали, как защитить данные на «Госуслугах»

МВД посоветовало удалять подозрительные СМС для безопасности «Госуслуг»
РИА Новости

МВД России посоветовало гражданам удалять СМС с неизвестных номеров и не отвечать на них. Это отмечается в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Исключением является короткий номер 0919, используемый для оценки качества предоставленных услуг. В ведомстве подчеркнули, что не следует обращаться к третьим лицам для подачи заявлений или записи на прием через личный кабинет. Если возникает необходимость в помощи, логин и пароль учетной записи необходимо хранить в секрете и не передавать никому, включая должностных лиц.

МВД также напомнило о необходимости вносить изменения в профиль на портале при смене телефонного номера. Кроме того, там не рекомендуют использовать VPN для входа в личный кабинет, а также сохранять логин и пароль на чужих компьютерах.

В случае, если гражданин стал жертвой мошенников, МВД посоветовало сразу звонить в полицию по номерам 02 или 102.

Управление МВД по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий также предупредило пользователей портала «Госуслуги» о появлении фейковых уведомлений.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах обмана школьников в 2025 году.

