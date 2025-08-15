На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД предупредило о фейковых СМС и сообщениях о входе в «Госуслуги»

МВД: уведомления и СМС о входе на «Госуслуги» присылают только мошенники
true
true
true
close
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Управление МВД по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредило пользователей портала «Госуслуги» о появлении фейковых уведомлений. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Специалисты пояснили, что официальные уведомления о входе в учетную запись отправляются на электронную почту, привязанную к аккаунту, только если пользователь самостоятельно подписался на эту функцию в разделе «Безопасность» портала. В этом случае при каждом входе на сайт приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Правоохранители подчеркнули, что уведомления о входе на портал не рассылаются по СМС или через мессенджеры, и все такие сообщения следует расценивать как попытку мошенничества.

До этого в Роскачестве рассказывали, что помимо сложного пароля, аккаунт на «Госуслугах» можно защитить двухфакторной аутентификацией. Следует сохранять бдительность и быть крайне осторожными с любыми сообщениями и звонками, которые могут оказаться подозрительными. Они могут запрашивать коды и пароли из СМС, их называть ни в коем случае нельзя.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах обмана школьников в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами