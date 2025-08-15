МВД предупредило о фейковых СМС и сообщениях о входе в «Госуслуги»

МВД: уведомления и СМС о входе на «Госуслуги» присылают только мошенники

Управление МВД по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредило пользователей портала «Госуслуги» о появлении фейковых уведомлений. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Специалисты пояснили, что официальные уведомления о входе в учетную запись отправляются на электронную почту, привязанную к аккаунту, только если пользователь самостоятельно подписался на эту функцию в разделе «Безопасность» портала. В этом случае при каждом входе на сайт приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Правоохранители подчеркнули, что уведомления о входе на портал не рассылаются по СМС или через мессенджеры, и все такие сообщения следует расценивать как попытку мошенничества.

До этого в Роскачестве рассказывали, что помимо сложного пароля, аккаунт на «Госуслугах» можно защитить двухфакторной аутентификацией. Следует сохранять бдительность и быть крайне осторожными с любыми сообщениями и звонками, которые могут оказаться подозрительными. Они могут запрашивать коды и пароли из СМС, их называть ни в коем случае нельзя.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах обмана школьников в 2025 году.