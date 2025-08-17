Названы пять фраз на собеседовании, которые уничтожают первое впечатление о вас

Собеседование – шанс показать себя как профессионала, а не просто приятного человека. Работодатель ищет подходящего кандидата: компетентного и вписывающегося в культуру компании. Излишняя «идеальность» вызывает подозрение, и ключ к успеху – не маска, а подготовка: изучите компанию, ее миссию и ценности. Говорите о реальных результатах, а не усилиях, что покажет вашу заинтересованность, адаптивность и профессионализм, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Чернышов, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог.

Особое внимание уделите стоп-фразам, которые могут испортить впечатление о вас на собеседовании.

«Избегайте фраз, создающих образ неподготовленного кандидата. Например, фокус на процессе вместо результата – слова вроде «Я старался», «пытался» или «пробовал» – подсознательно сигнализируют о неудаче. Они смещают акцент с вашего вклада на усилия, создавая образ неэффективности. Гораздо мощнее говорить о конкретных достижениях: «Внедрил систему электронного документооборота, сократив время обработки заявок на 30%», — посоветовал эксперт.

Еще одна рискованная фраза – «Я быстро обучаемый».

«Без подкрепления примерами она звучит как признание: «У меня пока нет нужных вам навыков». Работодатель ищет специалиста, способного приносить пользу здесь и сейчас. Замените это фактами: приведите яркий пример быстрого освоения сложного навыка с измеримым результатом: «Освоил программу X за 10 дней, на второй неделе увеличил конверсию лидов на 18% за счет оптимизации скриптов», — сказал он.

Большой ошибкой для вашего образа может стать и фраза «У меня нет вопросов».

«Она кричит о полном отсутствии интереса к компании и роли. Проявите глубокую вовлеченность, задав осмысленные вопросы: о ключевых задачах на первые 90 дней, текущих вызовах команды, KPI успеха на позиции или возможностях обучения», — добавил он.

Если в ответ на сложный вопрос или критику звучит «У меня такой характер» – это красный флаг. Такой ответ сигнализирует об отказе от развития и негибкости. Покажите зрелость: признайте область для роста и приведите пример работы над ней. Например: «Раньше мог быть излишне прям — сейчас сознательно развиваю дипломатичность. Это демонстрирует рефлексию и прогресс.

«Опасна и позиция «Согласен(на) на все» в вопросах зарплаты или графика. Она разрушает ваш профессионализм, выдавая отчаяние или непонимание своей ценности. Ведите себя как человек результата: назовите обоснованный диапазон зарплаты («Исходя из моего 5-летнего опыта в digital и ROI кампаниях больше 150%, ожидаю 140–160 тыс. на руки») и четко, но гибко обозначьте условия («Важна удаленка, но открыт(а) к гибриду 1-2 дня в неделю»)», — посоветовал эксперт.

Главный «красный флаг» – негатив о прошлом работодателе или коллегах («Там все было ужасно»).

«Даже если причина ухода веская, это рисует вас конфликтным. Будьте нейтральны и смотрите вперед: «После реорганизации проекта ищу стабильную команду». При конфликте: «Были разные взгляды на подходы. Ценю опыт, но ищу среду, где востребована моя инициативность», — отметил эксперт.

Каждая фраза на собеседовании должна создавать ценность, а не оправдывать недостатки. Говорите о результатах, доказывайте навыки примерами, проявляйте искренний интерес вопросами, демонстрируйте готовность к росту и знайте свою цену на рынке. Это строит доверие и профессиональный имидж. Собеседование — это не экзамен, а переговоры, резюмировал он.

