Мигрант попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения с ножом в Петербурге

В Петербурге неизвестные порезали мигранта ножом
Depositphotos

В Петербурге 27-летний мигрант попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 августа в поселке Лисий Нос возле дома №49 на Лесной улице — там обнаружили иностранца с ножевым ранением. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка занимаются поисками причастных к нападению.

До этого троих нелегальных мигрантов порезали в Ленинградской области — их госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние 26-летнего иностранца оценили как тяжелое, а двух его 18-летних соотечественников — как средне тяжелое.

Ранее мигранты-нелегалы порезали соотечественников в Ленобласти из-за «косого взгляда».

