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Мигранты-нелегалы порезали соотечественников в Ленобласти из-за «косого взгляда»

В Ленобласти задержали мигрантов-нелегалов, порезавших троих соотечественников

В Ленинградской области поймали нелегальных мигрантов, которые порезали троих соотечественников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых, ими оказались двое мигрантов-нелегалов в возрасте 20 и 21 года. Выяснилось, что оба работают на стройке без официального оформления.

Предварительно, причиной конфликта стало замечание и «косой взгляд» одного из пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в ночь на 12 мая на Голландской улице в поселке Янино-1. В ходе внезапно возникшего конфликта двое мужчин нанесли ножевые ранения трем иностранцам в возрасте от 18 до 26 лет. Все пострадавшие находятся в России нелегально, их госпитализировали в средне тяжелом и тяжелом состояниях.

Ранее пьяная россиянка угрожала вонзить нож в собутыльника за неточное разделение алкоголя.

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