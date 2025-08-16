На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских полицейских обвинили в избиении, пытках и изнасиловании задержанного дубинкой

«Осторожно, новости»: в КЧР полицию обвинили в пытках и изнасиловании дубинкой
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) полицейских обвинили в избиении, пытках и изнасиловании задержанного дубинкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 13 августа в станице Преградной. По словам родственников 31-летнего мужчины, все началось с того, что двое юношей бросили на его участок неизвестный предмет, который взорвался, и хозяин территории сделал им замечание. Между ними начался конфликт, который перерос в драку. В результате один из молодых людей попал в больницу, а владельца участка задержали.

После задержания, по утверждениям близких, в отделе полиции мужчину подвергли жестоким пыткам: избивали, надевали на голову пакет, чтобы перекрыть воздух, таскали по комнате за волосы, угрожали и заставляли петь песни про «оперов» и Бога. Один из стражей порядка изнасиловал его с помощью дубинки. Правоохранители требовали, чтобы мужчина признался в особо тяжком преступлении, которого не совершал. Издевательства снимались на камеру. Также полицейские смеялись над вероисповеданием жертвы — он является иудеем.

Родственники пострадавшего направили обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Мужчина освобожден и в данный момент находится дома.

Ранее в Самарской области полицейских обвинили в пытках и избиении задержанного.

