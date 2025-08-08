На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Самарской области полицейских обвинили в пытках и избиении задержанного

Global Look Press

В Самарской области полицейские применяли пытки к мужчине, которого ранее подозревали в тяжком преступлении. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказали в адвокатском проекте «Травмпункт».

По словам адвоката пострадавшего, 16 июня домой к 37-летнему Андреем Л. из села Красный Яр пришли сотрудники полиции и забрали его в отделение. Там они избили его, подвергли пыткам с применением электрошокера и заставили держать тяжелую гирю в руках и на голове. Таким способом они принудили его указать место, где якобы закопаны тела его жертв. Как сообщается, в 2010 году Андрей и его родственник стали обвиняемыми в тяжком преступлении, но были оправданы судом.

Когда мужчина не выдержал и «признался», стражи порядка отвезли его к указанному месту и начали копать яму. Далее Андрея заставили лечь в нее и частично закопал. Потом его затолкнули в багажник и вновь привезли в отделение, где снова избивали и приковывали наручниками к двери из-за отказа признать вину. Издевательства и пытки продолжились на следующий день.

Жена Андрея наняла юриста, но правоохранители заставили его отказаться от защиты. Затем сотрудники управления собственной безопасности запретили пострадавшего рассказывать о полученных травмах в больнице. 20 июня его супругу задержали с угрозой депортации из-за отсутствия гражданства РФ. Адвокат Андрея утверждает, что это мера давления на его подзащитного. Он уже подал заявления в МВД и Следственный комитет Самарской области, но ответа пока нет.

Ранее якутский полицейский избил свою девушку до потери сознания.

