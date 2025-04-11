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Банда из Новокузнецка годами держала людей в рабстве

Попавших в рабство людей заставляли собирать металлолом на свалках в Новокузнецке

В Новокузнецке людей насильно удерживали в гараже и заставляли собирать металл на городских свалках. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Недавно правоохранительным органам стало известно местонахождение пропавшего без вести в январе текущего года 47-летнего местного жителя. Оказалось, что он попал в рабство, и его, как и других пострадавших, незаконно удерживали в запертом помещении на цокольном этаже гаражного бокса в черте города. Силовики нагрянули туда и обнаружили внутри восьмерых человек в возрасте от 33 до 49 лет, двое из которых разыскивались по заявлениям родственников как пропавшие без вести.

«Мужчины и женщины использовались в качестве работников по сбору металла на городских свалках. Одной из женщин удалось убежать и рассказать обо всем знакомым», — отметила Ирина Волк.

После того, как пострадавшие оказались на свободе, правоохранители приступили к розыску «рабовладельцев». К настоящему времени трое местных жителей, подозреваемых в незаконном лишении свободы, уже задержаны. Предварительно установлено, что с 2012 по 2025 год они незаконно удерживали не менее девяти человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее уголовное дело возбудили против жителя села Кюндядя в Якутии, который насильно удерживал на ферме двух человек.

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