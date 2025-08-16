На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повар российской колонии набил татуировку с лозунгом «Бухенвальда» и поплатился

В Архангельске повар колонии набил татуировку с лозунгом нацистского концлагеря
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Архангельске осужденный-повар набил татуировку с лозунгом концлагеря «Бухенвальд» и поплатился в суде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в исправительной колонии №21. На спине у осужденного, работающего в ИК поваром, обнаружили татуировку с надписью «Каждому свое» на немецком языке — это лозунг, который был размещен на воротах нацистского концлагеря «Бухенвальд».

Плесецкий районный суд признал осужденного виновным по статье 20.3 КоАП РФ — демонстрация нацистской символики. Его оштрафовали на тысячу рублей. Сам осужденный не признал вину, утверждая, что не демонстрировал татуировку публично и что эта фраза не включена в официальные запрещенные списки. Однако суд счел, что надпись относится к нацистской атрибутике.

Ранее россиянин прогулялся в Сочи с нацистской татуировкой на шее и отправился в колонию.

