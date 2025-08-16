На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Новой Зеландии бегут из страны

Новозеландцы уезжают из страны из-за безработицы
true
true
true
close
Shutterstock

Новозеландцы бегут из страны на фоне безработицы и слабой экономики. Отток жителей страны за последние 12 месяцев составил 71,8 тысяч граждан. Это рекордные показатели, сравнимые с февралем 2012 года, когда из страны уехали 72,4 тысячи человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического управления страны.

Среди покинувших страну, треть – это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Их доля в отчете составила 38%.

Аналитики объясняют это экономическим спадом в стране, который называют худшим с 1991 года. По их мнению, это в первую очередь связано с низкой производительностью труда и ошибочными решениями руководства страны. Министр экономики страны Никола Уиллис считает, что спад экономики произошёл из-за чрезмерно активной борьбы центрального банка с инфляцией.

Многие жители Новой Зеландии выбирают среди других стран Австралию, где им не нужна виза и нетрудно найти работу. Здесь им предлагают льготы при трудоустройстве в секторах, испытывающих нехватку квалифицированных кадров.

В 2022 году Новая Зеландия заняла 51-е место из 52-х возможных в списке самых непривлекательных стран для миграции по результатам опроса международной организации InterNations.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами