Жители Новой Зеландии бегут из страны

Новозеландцы бегут из страны на фоне безработицы и слабой экономики. Отток жителей страны за последние 12 месяцев составил 71,8 тысяч граждан. Это рекордные показатели, сравнимые с февралем 2012 года, когда из страны уехали 72,4 тысячи человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического управления страны.

Среди покинувших страну, треть – это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Их доля в отчете составила 38%.

Аналитики объясняют это экономическим спадом в стране, который называют худшим с 1991 года. По их мнению, это в первую очередь связано с низкой производительностью труда и ошибочными решениями руководства страны. Министр экономики страны Никола Уиллис считает, что спад экономики произошёл из-за чрезмерно активной борьбы центрального банка с инфляцией.

Многие жители Новой Зеландии выбирают среди других стран Австралию, где им не нужна виза и нетрудно найти работу. Здесь им предлагают льготы при трудоустройстве в секторах, испытывающих нехватку квалифицированных кадров.

В 2022 году Новая Зеландия заняла 51-е место из 52-х возможных в списке самых непривлекательных стран для миграции по результатам опроса международной организации InterNations.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против Белоруссии.