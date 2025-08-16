На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны Попова

«Ъ»: находящемуся в «Склифе» экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинения
Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны, генерала армии Павла Попова, которое касается махинаций, связанных с парком «Патриот». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что 67-летнему Попову были предъявлены новые обвинения, которые он заслушал непосредственно в Научно-исследовательском институте (НИИ) имени Н.В. Склифосовского. Обвиняемый свою вину не признал.

Сообщается, что генерал, арестованный в конце августа 2024 года, был впервые госпитализирован в начале мая и с тех пор практически постоянно находится в медицинских учреждениях, проходя лечение в связи с серьезными проблемами с позвоночником. В настоящее время он готовится к очередной операции.

К ранее предъявленным обвинениям в хищении 25,8 млн рублей путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (УК) РФ), а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) следователи ГВСУ СКР добавили два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В ближайшее время фигурант и его защита приступят к ознакомлению с материалами дела, насчитывающими более 50 томов.

Ранее экс-директору «Патриота» вынесли приговор по делу о хищении у Минобороны и парка.

