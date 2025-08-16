Мужчина, страдавший от гнойных выделений из соска, восемь лет прожил с ножом в груди

В Танзании врачи спасли мужчину, который прожил восемь лет с ножом в груди

Врачи из Танзании обнаружили нож в груди мужчины, который жаловался на гнойные выделения из соска. Об этом случае пишет Oddity Central.

Недавно 44-летний мужчина обратился в медучреждение с жалобами на боль и гнойные выделения из правого соска. Врачи провели ему рентген-исследование и были ошеломлены. Оказалось, что в груди пациента застряло длинное лезвие ножа. Узнав об этом, мужчина вспомнил, что восемь лет назад в ходе ссоры получил несколько ножевых ранений, после чего прошел лечение и считал, что все зажило.

Однако нож, вошедший внутрь через правую лопатку, так и остался внутри и лишь чудом не повредил жизненно важные органы. Гной, который появлялся недавно, образовался из-за омертвевших тканей вокруг лезвия. Операция по извлечению инородного тела прошла успешно. Мужчина провел сутки в реанимации, а затем еще 10 дней в общей палате. Восстановление прошло без осложнений.

