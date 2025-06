Женщина приняла предложение руки и сердца и через несколько часов утонула на яхте

В Бразилии женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и утонула через несколько часов. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел в субботу, 21 июня, у побережья Бразилии, недалеко от пляжа Суапе. Мария Эдуарда Карвалью де Медейруш, 38-летняя адвокат, была на лодке вместе с женихом, 55-летним Серафико Перейрой Кабралом Жуниором, и их собакой Белиньей.

Во время прогулки мужчина сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, Мария сказала: «Да», но вскоре судно перевернулось из-за удара о скалу и сильного течения.

Серафико, который управлял лодкой, три часа плыл до берега, несмотря на ранения и усталость. Он по-прежнему находится в больнице.

Тело его невесты нашли только через несколько дней на пляже Кальетас. Известно, что перед трагедией она успела объявить о своей помолвке, отправив семье радостное видео с яхты.

Ранее туристка из Подмосковья утонула в реке на Кавказе в свой день рождения.