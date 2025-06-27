На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина приняла предложение руки и сердца и через несколько часов утонула на яхте

В Бразилии женщина утонула на яхте, на которой состоялась ее помолвка
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и утонула через несколько часов. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел в субботу, 21 июня, у побережья Бразилии, недалеко от пляжа Суапе. Мария Эдуарда Карвалью де Медейруш, 38-летняя адвокат, была на лодке вместе с женихом, 55-летним Серафико Перейрой Кабралом Жуниором, и их собакой Белиньей.

Во время прогулки мужчина сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, Мария сказала: «Да», но вскоре судно перевернулось из-за удара о скалу и сильного течения.

Серафико, который управлял лодкой, три часа плыл до берега, несмотря на ранения и усталость. Он по-прежнему находится в больнице.

Тело его невесты нашли только через несколько дней на пляже Кальетас. Известно, что перед трагедией она успела объявить о своей помолвке, отправив семье радостное видео с яхты.

Ранее туристка из Подмосковья утонула в реке на Кавказе в свой день рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами