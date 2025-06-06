Под Калининградом мальчик пострадал от пчелиной атаки и получил анафилактический шок

Восьмилетний мальчик пострадал от нападения пчел под Калининградом. Об этом стало известно изданию «Клопс».

По данным источника, несчастный случай произошел днем 4 июня в одном из поселков Правдинского района, когда ребенок вышел вместе с дедушкой в поле, чтобы пасти овец. Там мальчик столкнулся с пчелиным роем, и встревоженные пчелы искусали его полностью.

Из тела школьника достали 60 жал, но ему становилось только хуже. Он постоянно жаловался на слабость и уже с трудом разговаривал.

В конце концов мать пострадавшего вызвала скорую. С диагнозом анафилактический шок и аллергическая реакция его доставили в Детскую областную больницу. Он остается под присмотром медиков.

До этого в США из перевернувшейся фуры вылетели 250 млн пчел. Полицейские уточнили, что на место происшествия вместе с ними прибыли сотрудники управления общественных работ округа Уотком и эксперты по пчелам. Сейчас участок, где перевернулась фура, перекрыт, идут работы по возвращению пчел в улья.

Ранее велосипедист из Италии получил серьезные травмы, упав после того, как пчела залетела ему в рот.