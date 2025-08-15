Ученый Кибальченко признан виновным в убийстве зятя

Экс-профессор МГТУ им. Баумана Кибальченко приговорен к 13 годам 3 месяцам по делу об организации убийства зятя, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Суд признал Кибальченко виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и назначил ему наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказали в суде.

Инцидент произошел в марте 2021 года. У экс-профессора Александра Кибальченко возник конфликт с зятем — бывшим сотрудником управляющей компании «Тройка Диалог» Тимуром Зайниевевым. Известно, что Кибальченко враждовал с ним. Причиной таких отношений послужил развод дочери, сложный раздел имущества и детей, которые на тот момент проживали с отцом. Чтобы решить этот вопрос, Александр Кибальченко организовал убийство зятя за $50 тысяч. Исполнители похитили Зайниева прямо у здания Хорошевского районного суда и вывезли в гараж в Красногорске, где и убили.

Кибальченко пытался бежать из страны, но его задержали на Белорусском вокзале по подозрению в убийстве Зайниева. Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения.

