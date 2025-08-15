Мужчина в маске украл у москвички велосипед стоимостью почти 200 тыс. рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов установили личность вора дорогостоящего велосипеда местной жительницы и задержали его. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в доме на Летной улице. Потерпевшая обратилась в полицию, заявив, что неизвестный украл с подземной парковки велосипед, собранный для нее по индивидуальному заказу. Женщина оценила ущерб в 180 тысяч рублей. На опубликованных ведомством кадрах с парковки и из лифтов, видно, как злоумышленник, надевший на лицо медицинскую маску, выходит на парковку, осматривается, берет велосипед, который никак не закреплен и увозит его. На выходе он сталкивается с жильцом дома, но тот не предает значение происходящему, так как вор ведет себя как владелец транспортного средства.

По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника, им оказался 40-летний мужчина. Похищенный велосипед он успел продать, а вырученный деньги потратить на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

