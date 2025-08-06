Американка пожаловалась в отдел кадров на коллегу, не позвавшую ее на свадьбу

В США женщина подала жалобу в отдел кадров на коллегу, когда та не пригласила ее на свадьбу, пишет NDTV.

Как рассказала сама невеста, с этой женщиной у нее были лишь поверхностные разговоры на работе, без глубоких личных связей или совместных обедов. Однако, узнав о предстоящей свадьбе, та напрямую спросила, приглашена ли она на мероприятие.

«Я рассмеялась и сказала, что это будет очень маленькая церемония — только близкие друзья и семья», — вспоминает американка.

Работница добавила, что считала ситуацию закрытой, хотя заметила, что после этого коллега стала избегать с ней всяческого общения. Через несколько дней ее неожиданно вызвали на встречу в отдел кадров.

Выяснилось, что недоброжелательница подала официальную жалобу, утверждая, что невеста ведет себя «эксклюзивно» и «создает враждебную рабочую среду», исключая коллег из важных жизненных событий.

Несмотря на отклоненную отделом кадров жалобу, напряженность в офисе только усилилась. По словам американки, напарница стала вести себя пассивно-агрессивно: бросать косые взгляды, делать резкие движения при встрече, оставлять саркастические комментарии.

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