На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина подала жалобу в отдел кадров на коллегу, когда та не пригласила ее на свадьбу

Американка пожаловалась в отдел кадров на коллегу, не позвавшую ее на свадьбу
true
true
true
close
Best smile studio/Shutterstock/FOTODOM

В США женщина подала жалобу в отдел кадров на коллегу, когда та не пригласила ее на свадьбу, пишет NDTV.

Как рассказала сама невеста, с этой женщиной у нее были лишь поверхностные разговоры на работе, без глубоких личных связей или совместных обедов. Однако, узнав о предстоящей свадьбе, та напрямую спросила, приглашена ли она на мероприятие.

«Я рассмеялась и сказала, что это будет очень маленькая церемония — только близкие друзья и семья», — вспоминает американка.

Работница добавила, что считала ситуацию закрытой, хотя заметила, что после этого коллега стала избегать с ней всяческого общения. Через несколько дней ее неожиданно вызвали на встречу в отдел кадров.

Выяснилось, что недоброжелательница подала официальную жалобу, утверждая, что невеста ведет себя «эксклюзивно» и «создает враждебную рабочую среду», исключая коллег из важных жизненных событий.

Несмотря на отклоненную отделом кадров жалобу, напряженность в офисе только усилилась. По словам американки, напарница стала вести себя пассивно-агрессивно: бросать косые взгляды, делать резкие движения при встрече, оставлять саркастические комментарии.

Ранее жених в Китае накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами