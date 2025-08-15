Недовольный заказом клиент вместе с друзьями похитил мастера, избил и затолкал в подвал

Жители Свердловской области предстанут перед судом в рамках дела о похищении человека. Об этом сообщает kp.ru.

По версии следствия, один из фигурантов посчитал, что местный мастер по изготовлению мебели обманывает его и не собирается выполнять заказ. Взяв с собой четырех мужчин, недовольный клиент избил россиянина.

После этого пострадавшего привезли в подвал одного из домов, снова избили, и потребовали у пленника 300 тысяч рублей. Помимо этого, мужчина должен был изготовить для одного из них мебель бесплатно.

«Также у него отобрали инструменты стоимостью больше 20 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

В результате мастер дождался момента, когда похитители уйдут, после чего сбежал и написал заявление в полицию.

Чтобы поймать подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов устроили засаду в подвале, так как мужчины должны были вернуться за пленником.

В результате всех фигурантов схватили. Известно, что ранее они не были судимы.

