На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянку не пустили в Южную Корею, подвергли допросу и поселили в подвал

Россиянку несколько дней держали в подвале из-за отказа во въезде в Южную Корею
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Россиянку несколько дней держали в подвале аэропорта Сеула, а потом отправили обратно в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на  SHOT .

Москвичка Татьяна приехала в Южную Корею через Китай с полным комплектом документов: визой, бронью отеля, обратным билетом и четким маршрутом поездки. Однако на границе ее не пустили в страну.

Вместо этого девушку отвели на допрос, где задавали странные вопросы, например, попросили назвать номер автобуса в Южной Корее и рассказать, чем она собирается завтракать.

У Татьяны забрали паспорт и телефон и не отдавали ей багаж. После проверки туристке сообщили, что ей запрещен въезд, и поместили в подвал аэропорта вместе с девятью другими путешественниками, не прошедшими отбор. В итоге Татьяне удалось купить билет обратно с пересадками, и она вернулась в Москву.

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами