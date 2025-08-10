Россиянку не пустили в Южную Корею, подвергли допросу и поселили в подвал

Россиянку несколько дней держали в подвале из-за отказа во въезде в Южную Корею

Россиянку несколько дней держали в подвале аэропорта Сеула, а потом отправили обратно в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT .

Москвичка Татьяна приехала в Южную Корею через Китай с полным комплектом документов: визой, бронью отеля, обратным билетом и четким маршрутом поездки. Однако на границе ее не пустили в страну.

Вместо этого девушку отвели на допрос, где задавали странные вопросы, например, попросили назвать номер автобуса в Южной Корее и рассказать, чем она собирается завтракать.

У Татьяны забрали паспорт и телефон и не отдавали ей багаж. После проверки туристке сообщили, что ей запрещен въезд, и поместили в подвал аэропорта вместе с девятью другими путешественниками, не прошедшими отбор. В итоге Татьяне удалось купить билет обратно с пересадками, и она вернулась в Москву.

