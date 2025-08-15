В Казани задержали управляющего института геологоразведки за мошенничество на 11,5 млн

В Казани сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали управляющего директора Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд) по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Управлением ФСБ России по Республике Татарстан задержан управляющий директор АО «ЦНИИГеолнеруд», занимающегося исследованиями в области геологии и полезных ископаемых», — рассказали агентству.

По данным ФСБ, сотрудник института заключил договоры на сумму около 11,5 миллиона рублей на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Как выяснилось, исследования не проводились. Деньги фигурант дела перечислил на счета физических лиц, вывел в наличный оборот и присвоил.

По данным агентства, в отношении управляющего директора завели уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По ней фигуранту грозит до десяти лет заключения.

