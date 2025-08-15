На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бдительный стоматолог заподозрила у российского пенсионера рак кожи и не ошиблась

В Искитиме бдительность стоматолога спасла жизнь пожилому пациенту
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Стоматолог Искитимской городской больницы заподозрила у пожилого пациента рак кожи и не ошиблась. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

60-летний мужчина обратился к медикам в феврале 2024 года по поводу зубной боли. Стоматолог обратила внимание на незаживающее образование на спинке носа. Пациент рассказал, что оно появилось около года назад и никак не заживает.

«Пришлось ему объяснять, что в таких случаях с обращением к врачу затягивать нельзя. Хирург-стоматолог сразу же взял биопсию у пациента, материал отправили на исследование», — рассказала заведующая стоматологическим отделением Искитимской ЦРБ Марина Захарова.

Мужчину направили на консультацию к онкологу. Вскоре пришли результаты исследования, которые подтвердили, что у пациента базальноклеточный рак кожи. Пациент прошел лечение. По словам врачей, выявление заболевания на ранней стадии дало хорошие результаты терапии — сейчас пациент в ремиссии.

Ранее в Ростове бдительность врачей спасла жизнь мужчине.

