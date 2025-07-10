Бдительность врачей спасла жизнь россиянину

В Ростове бдительность врачей спасла жизнь мужчине

Бдительность врачей поликлиники №1 в Ростове-на-Дону спасла жизнь пациенту. Об этом сообщает издание «Большой Ростов» со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кобзева.

Мужчина обратился в медучреждение по месту прописки с жалобами на ухудшение самочувствия. Медики провели ему УЗИ брюшной полости и заподозрили у него аневризму брюшной полости.

«Специалисты поликлиники оперативно направили его в РОКБ №1, где диагноз подтвердился. В кратчайшие сроки врачи оформили направление по высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в НМИЦ им. А.Н. Бакулева», — поделился чиновник.

Пациента направили в Москву, где успешно прооперировали его. Сейчас мужчина проходит реабилитацию.

Ранее в Москве врачи спасли 38-летнюю женщину с тяжелым инсультом, уже через неделю она поправилась.