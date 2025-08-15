На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил о риске остановки сердца у мужчин из-за тренировок

Врач Ачкасов: тренировки могут вызвать остановку сердца у мужчин
David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерные физические нагрузки могут стать причиной инфаркта и внезапной остановки сердца у мужчин в возрасте 40-50 лет, поэтому им стоит внимательнее следить за своим здоровьем. Об этом kp.ru рассказал эксперт Лиги здоровья нации, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Сеченовского университета, д.м.н. Евгений Ачкасов.

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова до этого рассказала газете «Известия», что усталость даже при незначительной физической нагрузке может быть признаком сердечной недостаточности.

Ачкасов отметил, что сердце может остановиться по разным причинам, в том числе из-за острого инфаркта миокарда прямо во время тренировки, сбоев сердечного ритма и редкого явления под названием commotio cordis — сотрясения сердца. По его словам, оно, например, может произойти при ударе мячом или во время поединка, когда удар приходится в грудь.

Ученые из Сиднейского университета до этого выяснили, что каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риск сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта у людей с повышенным кровяным давлением.

Ранее врач предупредил, о чем говорит «скачущее» сердце на жаре.

