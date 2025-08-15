Россиянам напомнили о возможности вернуть часть средств за оплату фитнес-клубов

У россиян есть возможность вернуть налоговый вычет за занятия спортом, то есть компенсировать часть средств, потраченных на фитнес-абонементы или спортивные секции. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Отметим, что россиянам советуют быть осторожными с налоговыми вычетами, так как эту тему для обмана начали использовать мошенники. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на МВД РФ, преступники звонят гражданам от лица сотрудников ФНС и просят для оформления вычета подтвердить данные и прислать код из СМС.

Важно учитывать, что для возвращения налогового вычета человеку нужно самому обращаться в ФНС — это касается и компенсации средств, затраченных на спортивные абонементы.

«Это хорошая возможность сэкономить семейный бюджет и дополнительно мотивировать себя к ведению здорового образа жизни», — отметил депутат.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно сохранять договоры с фитнес-клубами и спортивными организациями, а также все чеки об оплате их услуг. В год можно максимум получить вычет с суммы 150 тыс. рублей, то есть возможность вернуть 19,5 тыс. рублей. Если речь идет о ребенке, то лимит составляет 110 тыс. рублей, то есть вернуть можно 14,3 тыс. рублей.

Однако важно, чтобы спортивная организация имела подтвержденный статус и была включена в список учреждений Минспорта, уточнил Чаплин. Он посоветовал перед приобретением абонемента узнать и проверить соответствующую информацию на сайте ведомства.

Что касается самой процедуры, то для возврата налогового вычета нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить подтверждающие документы. Делается это либо на сайте ФНС, либо при личном визите, запросы обрабатываются в течение трех месяцев, заключил парламентарий.

Также Чаплин напоминал, что россияне имеют право при покупке или строительстве жилья оформить налоговый вычет, который начисляется на каждого супруга. Лимит по купленной недвижимости в ипотеку составляет 3 млн рублей на каждого из супругов, то есть в общей сложности вернуть можно 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров.