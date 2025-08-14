В Тюмени спасли обессилившую собаку, упавшую в колодец с водой

В Тюмени рабочие вытащили из колодца с водой собаку

В Тюмени спасли собаку, упавшую в открытый колодец, обессиленный пес не мог сам выбраться из ловушки. Об этом сообщает «Росводоканал Тюмень» на официальной странице во «ВКонтакте».

Рабочие аварийной службы вытащили из колодца, на четверть заполненного водой, собаку. О животном, провалившемся в открытый люк, сообщили очевидцы. Специалисты не обнаружили пса на поверхности и решили спуститься и обследовать колодец.

«Обессиленное животное уже не могло подать голос, и слесарь аварийно-восстановительных работ Владимир Сазонов, не раздумывая, подхватил его и передал коллеге — Алексею Нохрину, который помог поднять собаку на поверхность», — сообщили в водоканале.

Пес еще несколько минут побегал около своих спасителей и убежал в неизвестном направлении. Колодец закрыли крышкой.

До этого спасатели МЧС достали хаски из девятиметрового колодца в поселке Шаста в Калининградской области. Самостоятельно вызволить собаку из узкого бетонного сооружения хозяева не могли. Чтобы достать животное, понадобилась пожарная бригада. Огнеборцы опустили к собаке трехколенную лестницу, застраховали хаски спасательной петлей и вытащили.

Ранее котят в переноске выбросили вместе с мусором в Петербурге.