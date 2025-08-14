Россиянин соврал о тяжелом отравлении родственницы, чтобы скорая приехала быстрее

Житель Стерлитамака получил штраф за ложный вызов скорой помощи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Житель Стерлитамака выдумал серьезное отравление, чтобы скорая помощь приехала быстрее. Мужчина обратился в экстренные службы и сообщил, что его родственница отравилась лекарственным препаратом и ей требуется срочная помощь.

Однако проверка показала, что это была ложь. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что хотел, чтобы медики приехали как можно быстрее, и поэтому сообщил о якобы отравлении тети. Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном вызове специализированных служб, нарушителю придется выплатить штраф в одну тысячу рублей.

До этого россиянин от скуки «заминировал» администрацию города и получил срок. Мужчина был пьян и, как позже объяснил сам, ему стало скучно. Он позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе в здании мэрии. Из-за его звонка эвакуировали сотрудников, а на место выехали спецслужбы. Позже выяснилось, что никакой угрозы не было.

Ранее пьяный житель Новокузнецка вызвал полицию, чтобы бросить пить.